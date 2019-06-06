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Гроссмейстер Карен Григорян - победитель турнира во Флориде


Гроссмейстер Карен Григорян отлично выступил на международном турнире во Флориде. Как передает «Арменпресс», в американском городе Флорида завершился международный турнир Sunshine Open, в рамках которого состоялись 5 туров.

В главном турнире участвовали 16 шахматистов. Победителем турнира стал гроссмейстер Карен Григорян, набравший 5 очков из 5 возможных. Второе место занял представитель Грузии - Ноэ Тутисани, а представитель США - Далтон Перин замкнул лучшую тройку.




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