Гроссмейстер Карен Григорян - победитель турнира во Флориде

Гроссмейстер Карен Григорян отлично выступил на международном турнире во Флориде. Как передает «Арменпресс», в американском городе Флорида завершился международный турнир Sunshine Open, в рамках которого состоялись 5 туров.

В главном турнире участвовали 16 шахматистов. Победителем турнира стал гроссмейстер Карен Григорян, набравший 5 очков из 5 возможных. Второе место занял представитель Грузии - Ноэ Тутисани, а представитель США - Далтон Перин замкнул лучшую тройку.