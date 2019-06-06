Фонд государственных интересов Армении поможет правительству в осуществлении реформ по совершенствованию инвестиционного климата

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, правительство приняло решение, которым предлагает из запланированных для реализации программы “Стимуляция инвестиций и экспорта Республики Армении” грантовых средств в размере 1072,1 млн драмов без тендера предоставить 240 млн драмов ЗАО “Фонд государственных интересов Армении”. Согласно обоснованию, цель компании заключается в том, чтобы стать ключевым каналом продвижения инвестиционных интересов Армении для управления стратегическими инвестиционными проектами, привлечения инвестиций в реализуемые в приоритетных сферах экономики инициативы и участия в бизнес-инициативах с приемлемыми рисками. Компания будет в основном работать над крупными инвестиционными проектами и с крупными инвесторами.

Правительство утвердило смету внебюджетных расходов грантовой программы министерства образования и науки “Укрепление системы инклюзивного образования в Армении” на 2019 год. Целью проекта является оказание прямой помощи грантополучателю (министерству образования и науки) для укрепления системы инклюзивного образования.

Правительство решило установить лимит забора воды из озера Севан в оросительных целях в 2019 году в размере до 170,0 млн кубометров. Принятие решения обусловлено необходимостью частично смягчить дефицит оросительной воды. Согласно решению, министр окружающей среды Республики Армения обеспечит забор воды в оросительных целях из озера Севан в соответствии с объемом и сроками, предоставленными Водным комитетом.

С целью формирования окончательной позиции по выбору новой модели управления ЗАО “Айпост” и обеспечения реализации этого процесса, возникла необходимость продления срока действия подписанного между правительством Республики Армения и ЗАО “Айпост Траст Менеджмент” соглашения еще на один год - до 15 февраля 2020 года. С этой целью правительство внесло изменение в одно из своих предыдущих решений.