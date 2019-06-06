В этом году для орошения из Севана будет произведен водозабор 170 млн кубометров воды

В 2019 году для орошения 32 тысяч гектаров земель Армавирской, Араратской, Котайкской и Арагацотнской областей из Севана будет произведен водозабор 170 млн кубометров воды. Как передает «Арменпресс», об этом заявил на заседании правительства Армении 6 июня министр территориального управления и инфраструктур, Сурен Папикян.

“Несмотря на то, что этот год не был снежным, тем не менее, в течение весны наши водохранилища получили достаточное количество воды. Система орошения такова, что для орошения некоторых участков вышеуказанных четырех областей, пока не построены новые дополнительные водохранилища, забор 170 миллионов кубометров воды из Севана является жизненно важной необходимостью”, - отметил Папикян, заверив, что все будет сделано для того, чтобы не иметь повода для дополнительных водозаборов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян добавил, что в этом году оросительный сезон хорошо начался, так как, по сравнению с прошлым годом, все наши водохранилища заполнены, и процесс еще не завершен, поскольку снег полностью не растаял.

“Мы должны сделать все, чтобы не было необходимости в заборе дополнительной воды из Севана, а для этого есть предпосылки. Погодные условия становятся чуть более непредсказуемыми в том плане, что может быть теплее, чем предусмотрено, и мы должны быть гибкими чтобы реагировать на все ситуации. Если у нас будет проблема, то должны быть осуществлены мероприятия, предусмотренные Водным кодексом”, - добавил премьер-министр.

Министр окружающей среды Эрик Григорян отметил, что в этом году также будет создана комиссия, которая будет контролировать забор воды из Севана, чтобы контроль был изначально.