КГД распространил заявление по поводу вождения на импортированных автомобилях без регистрационных номерных знаков

Комитет по государственным доходам Армении выступил с заявлением по поводу вождения на импортированных автомобилях без регистрационных номерных знаков.

“Комитет по государственным доходам, отвечая на сообщения, поступавшие в последнее время от граждан, официально заявляет, что при импорте автомобилей никакой документ, предоставленный таможенными органами, не может служить основанием для того, чтобы не фиксировать нарушение в результате вождения без регистрационных знаков, предусмотренных законом. Следовательно, во избежание недоразумений КГД призывает граждан выполнять требования законодательства”, - говорится в сообщении, предоставленном «Арменпресс» в отделе по информации и связям с общественностью КГД РА.