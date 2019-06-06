Время в Ереване: 11:07:36,   6 Июнь

КГД распространил заявление по поводу вождения на импортированных автомобилях без регистрационных номерных знаков


Комитет по государственным доходам Армении выступил с заявлением по поводу вождения на импортированных автомобилях без регистрационных номерных знаков.

“Комитет по государственным доходам, отвечая на сообщения, поступавшие в последнее время от граждан, официально заявляет, что при импорте автомобилей никакой документ, предоставленный таможенными органами, не может служить основанием для того, чтобы не фиксировать нарушение в результате вождения без регистрационных знаков, предусмотренных законом. Следовательно, во избежание недоразумений КГД призывает граждан выполнять требования законодательства”, - говорится в сообщении, предоставленном «Арменпресс» в отделе по информации и связям с общественностью КГД РА.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации