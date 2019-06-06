ЕС предоставит Армении дополнительное содействие в размере 25 млн евро

Евросоюз, в сравнении с предыдущими годами, увеличил размер предоставляемой Армении помощи. Как передает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС Армении по вопросам европейской интеграции и по финансово-кредитным и бюджетным вопросам сказал министр иностранных дел Армении, Зограб Мнацаканян.

“Одним из положительных проявлений динамики отношений с ЕС было то, что в ходе подведения итогов предложений в рамках годовой программы действий ЕС на 2019 год были новые программы технической поддержки для Армении.

На 2019 год со стороны Евросоюза было предусмотрено содействие в размере 40 млн евро, к которому добавляется дополнительный фонд в размере 25 млн евро. В общей сложности мы будем иметь поддержку ЕС в размере 65 млн евро, что намного больше по сравнению с 2018 годом и, тем более, 2017 годом”, - отметил Мнацаканян.

Министр отметил, что двусторонние визиты в 2018 году были довольно динамичными. Межведомственная делегация Армении также планирует отдельные визиты в ряд стран-членов ЕС для стимулирования начала диалога по либерализации визового режима. Первый подобный визит состоялся в январе, визит в Германию. Министр заверил, что процесс продолжается.