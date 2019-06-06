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Президент Армен Саркисян направил поздравительное послание королю Швеции, Карлу Густаву Шестнадцатому


Президент Республики Армения, Армен Саркисян направил поздравительное послание королю Швеции Карлу Густаву Шестнадцатому по случаю Национального праздника страны. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Швеция является одним из надежных и стабильных партнеров Армении и активным сторонником демократических процессов в нашей стране, а также углубления отношений Армения - ЕС”,- говорится в послании президента.

Армен Саркисян пожелал Карлу Густаву Шестнадцатому и королевской семье крепкого здоровья, а дружественному народу Швеции - дальнейшего развития и благоденствия.




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