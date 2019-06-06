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Атлет Левон Агасян стал серебряным призером международного турнира


Член сборной Армении по легкой атлетике, Левон Агасян стал серебряным призером международного турнира.

Как передает «Арменпресс», на международном турнире в столице Греции прыгун “тройным”, Левон Агасян с результатом 16.50 м занял 2 - е место.

Далее Агасян примет участие в ряде турниров, в том числе и в чемпионате Армении.




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