ООН призвала соблюдать дипломатический иммунитет своих сотрудников

Организация Объединенных Наций призывает соблюдать дипломатический иммунитет сотрудников своих миссий, работающих в разных странах мира. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в эксклюзивном интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы должны сделать так, чтобы наши сотрудники, которые работают по всему миру, выполняя сложные задания зачастую в сложных условиях, были защищены в процессе осуществления мандатов, возложенных на ООН государствами - членами организации", - сказал генсек, отвечая на вопрос о нападении на сотрудников миссии ООН в Косове,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы по-прежнему акцентируем внимание на иммунитете, предоставляемом представителям организации в соответствии с Конвенцией о привилегиях и иммунитетах ООН", - подчеркнул Гутерриш, напомнив, что порядок урегулирования вопросов, связанных с иммунитетом представителей ООН, четко прописан в конвенции.