“Ереванский бестселлер”. “Зависимость” снова на первом месте. Армянская литература, май, 2019

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» представляет лучшую десятку художественных произведений армянских писателей по данным продаж за май.

На первой горизонтальной - книга Сюне Севады “Зависимость”. Это сборник рассказов, который, по определению автора, “не содержит психотропных элементов, автор молод, темы соответственны возрасту. Обложка жесткая, но не грубая. Любезен, общителен и не кусает”.

На второй горизонтальной - книга Никола Пашиняна “Обратная сторона земли”. Роман написан в 2008 - 2009 годах, когда автор скрывался. В роман была превращена серия статей, напечатанных в мае - декабре 2008 года в газете “Айкакан жаманак”. “В 2018 году ко мне подошел начинающий издатель, который предложил напечатать эту серию в виде романа. Я с некоторым подозрением отнесся к его профессионализму, однако попросил время, чтобы перечитать и отредактировать роман. В моей душе поднялась буря, когда я перечитал написанное 10 лет назад. Я понял, что пришло время победы народа...”,- пишет Никол Пашинян.

Роман Ваграма Саакяна “Инстанция трагедии” - на третьем месте. Главным героем романа является сам писатель, который постоянно встречается с людьми разных слоев общества и вступает с ними в живые и здоровые диалоги. В этой книге автор особенно старается сказать молодым, что никому не нужно верить, не нужно впечатляться, потому что в этой жизни у всех свои интересы и свои цели.

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