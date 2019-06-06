Молодые борцы греко-римского стиля завоевали 4 медали на чемпионате Европы: Амоян чемпион

Молодежная команда Армении по греко-римской борьбе завоевала 4 медали на чемпионате Европы. Как передает «Арменпресс», на чемпионате Европы в испанском городе Пондеверда принимали участие 9 спортсменов из Армении. Армянские борцы завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

Саак Оганесян (60 кг) в борьбе за бронзовую медаль померился силами с Мирославом Словяном из Украины и со счетом 9 - 0 превзошел его, став бронзовым призером ЧЕ.

Айк Меликян (67 кг) в финале уступил грузину - Георгию Шотадзе со счетом 0 - 9, завоевав лишь серебряную медаль.

А вот в весовой категории 72 кг - Малхас Амоян стал золотым призером, в финале сразившись с молдаванином Михаем Петичем и за 2 минуты 30 секунд, победив со счетом 8: 0.