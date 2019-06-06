Манвел Григорян из УИУ ”Больница для осужденных” переведен в МЦ “Григор Лусаворич”

Бывший депутат Национального собрания Армении, генерал Манвел Григорян из уголовно-исполнительного учреждения “Больница для осужденных” был доставлен в медцентр “Григор Лусаворич”. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала начальник отдела по связям с общественностью уголовно-исполнительной службы МЮ Армении, Нона Навикян.

“Возникла необходимость перевода в гражданскую больницу и его доставили в медцентр “Григор Лусаворич”, - сказала Навикян.

Адвокат Манвела Григоряна, Левон Багдасарян сообщил СМИ, что уровень сахара в крови его подзащитного резко повысился.

3 июня Манвела Григоряна из Медицинского центра “Наири” перевели в УИУ “Ереван – Кентрон”, затем в УИУ ”Больница для осужденных”.

Бывший депутат Национального собрания, Манвел Григорян обвиняется в незаконном хранении оружия и боеприпасов, присвоении имущества на сумму более 101 млн драмов, уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 млрд драмов, растрате более 1 млрд драмов из государственных средств и хищении с вымогательством имущества на сумму 37 млн драмов.