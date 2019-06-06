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Правительство Армении утвердило результаты выборов ректора консерватории


Правительство Армении на заседании 6 июня утвердило результаты выборов ректора Ереванской государственной консерватории им. Комитаса, кандидатуру  Соны Ованнисян.

Как сообщает «Арменпресс», министр образования, науки, культуры и спорта, Араик Арутюнян отметил, что на конкурс, объявленный на вакантную должность ректора консерватории, подали заявки два кандидата - профессор, заслуженный деятель искусств Армении Сона Ованнисян и профессор кафедры профессионального фортепиано и органа консерватории Вагаршак Арутюнян. “14 мая 2019 года на заседании Совета управления, в котором приняли участие 23 из 24 членов Совета, тайным голосованием Сона Ованнисян получила 15 голосов “за”, а Вагаршак Арутюнян - 8, - сказал министр.

Сона Ованнисян выразила благодарность за доверие. “Я уже 7 месяцев занимаю должность, есть изменения, но они еще не завершены, ожидаю содействия правительства, поскольку с 70-х годов консерватория не ремонтировалась”, - отметила ректор консерватории, которая будет руководить структурой 5 лет.

Премьер-министр Армении, Никол Пашинян отметил насколько важно иметь общество, свободное от насилия. “В этом плане роль искусства слишком велика. Ереванская консерватория играет ведущую роль в стратегической организации культурной жизни в Армении и это очень важно”, - добавил Пашинян.




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