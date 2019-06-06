Аронян уступил Карлсену: Norway Chess

Лидер армянских шахмат, Левон Аронян продолжает выступления на международном турнире в Ставангере.

Как передает «Арменпресс», во втором туре проходящего в Норвегии турнира соперником Ароняна был чемпион мира - Магнус Карлсен. Две классические партии завершились вничью, а в армагеддоне армянский гроссмейстер уступил Карлсену.

Сейчас Аронян имеет 2 очка и занимает 6 место в турнирной таблице. Лидирует с 3,5 очками Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана. Следующим соперником Ароняна будет именно Мамедьяров.