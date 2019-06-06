Армения стала членом научно-технического фестиваля “Intel”

Впервые в этом учебном году учащиеся старших школ Армении получат возможность представить свои инновационные идеи на Международном научно-техническом фестивале Intel (Intel International Science and Engineering Fair), призовой фонд которого составляет 5 млн долларов США.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью и информации Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

Для участия в ежегодном фестивале, объединяющем около 1800 учеников из более чем 75 стран мира, армянские школьники должны представить свои исследовательские программы, которые будут оценены в соответствии с международными стандартами. Участники, преодолевшие этот этап, уже в 2020 году получат возможность принять участие в международном научно-техническом фестивале Intel в США и своими программами конкурировать с представителями других стран. Программа, занявшая первое место в конкурсе, получает премию Gordon Moore Award - 75 000 долларов США.

Министр образования, науки, культуры и спорта, Араик Арутюнян, говоря об участии Армении в Международном научно-техническом фестивале Intel, подчеркнул, что благодаря таким программам ученики с раннего возраста начинают интересоваться наукой.

“На протяжении многих лет наука была оторвана от общества, поэтому многие научные исследования не применялись в реальной жизни и не соответствовали существующим требованиям. Сейчас наша цель - вернуть науку в учебные заведения, чтобы наша молодежь с раннего возраста научилась исследовать и создавать новое, и в этом плане участие Армении в Международном научно-техническом фестивале Intel - большой шаг вперед”, - отметил министр. Участники фестиваля соревнуются в 22 областях, среди которых математика, физика, астрономия, биохимия, роботехника и т.д. Кроме программы, занимающей первое место, на конкурсе учреждены ещё два приза, каждый приз в 50 000 долларов США. В отдельных областях предусмотрены и другие призовые места с призами 3 000, 1 500, 1 000 и 500 долларов США соответственно.

Об участии в конкурсе и его критериях Министерство образования, науки, культуры и спорта РА выступит с отдельным заявлением.