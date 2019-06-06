Мексиканские власти остановили караван мигрантов у границы США

Караван в 1 тыс. мигрантов из стран Центральной Америки, следовавший в США, был остановлен властями Мексики, сообщило агентство Associated Press в ночь на четверг.

Караван, в котором следовали множество женщин и детей, был остановлен силами полиции и военных, которые сопровождали его без оружия, на скоростном шоссе примерно в 20 км от города Тапачула в одноименном мексиканском штате,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

События происходили в тот момент, когда в Вашингтоне вопрос о введении США пошлин на мексиканские товары обсуждал министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что пошлины на импортируемые из Мексики товары в размере 5% вводятся в действие в понедельник и будут расти до решения страной проблемы мигрантов, следующих через ее территорию в США.