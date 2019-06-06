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Основывается футбольный клуб “Арагац”


Футбольный клуб “Арагац” начинает свою деятельность в Аштараке. Как сообщает «Арменпресс», команда примет участие в чемпионате Первой лиги Армении.

Главный тренер “Арагаца” - Вараздат Аветисян. Подробная информация о клубе, о футболистах будет представлена в ближайшее время. Ожидается презентация клуба и выступление генерального директора.




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