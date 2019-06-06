Социал-демократы победили на выборах в Дании

Социал-демократическая партия побеждает на выборах в Дании, ее лидер Метте Фредриксен станет новым премьер-министром страны, свидетельствуют официальные данные избирательной комиссии после подсчета почти 100% голосов.

Как сообщил телеканал TV2, премьер-министр Дании Ларс Локке Расмуссен уже признал поражение на выборах,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Социал-демократы вместе с другими партиями "красного блока" получают 91 место в парламенте страны, правоцентристы - 75 мест из 179. Либеральная партия Дании - партия действующего премьер-министра страны - набрала 23,4 % голосов и стала второй по численности в парламенте. Правая "Народная партия Дании" значительно ослабила свои позиции и набрала 8,8% голосов, почти на 10% голосов меньше по сравнению с прошлыми выборами.