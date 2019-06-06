Politico: Нэнси Пелоси заявила, что хотела бы видеть Трампа в тюрьме

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) в частной беседе с другими лидерами Демократической партии заявила, что хотела бы видеть американского президента Дональда Трампа в тюрьме, отметив при этом, что не хочет его импичмента. Об этом сообщила в среду газета Politico со ссылкой на свои источники в Конгрессе США.

Во время встречи с однопартийцами во вторник вечером Пелоси обсуждала расследования в отношении Трампа, которые ведут комитеты, контролируемой демократами Палаты представителей. Глава юридического комитета нижней палаты законодательного органа Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) требовал от нее позволить его комитету начать процедуру импичмента президента,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я не хочу его импичмента, я хотела бы видеть его в тюрьме", - ответила Пелоси, занимающая третий по значимости пост в американской государственной иерархии.

Надлер в среду в интервью телеканалу CNN заявил, что процедура импичмента президента "вполне может" начаться, но "прямо сейчас, кажется, у нее нет [необходимой] поддержки" среди законодателей.