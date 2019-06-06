На форуме “Встреча лидеров ИКТ” обсуждались вопросы развития военно-промышленного комплекса

В училище имени Монте Мелконяна МО РА состоялся очередной форум Союза предприятий передовых технологий (СППТ): “Встреча лидеров ИКТ”, посвященный развитию военно-промышленного комплекса РА. Как сообщили «Арменпресс» в Союзе предприятий передовых технологий Армении, двухдневный форум прошел при содействии Государственного комитета военной промышленности МО Армении и Союза военно-промышленных предприятий.

В рамках форума в Дилижане более 30 представителей государственной и частной сфер Армении обсудили структурные проблемы, соответствующие нынешним вызовам военно-промышленного комплекса, необходимые и актуальные решения механизмов закупок и другие вопросы безопасности.

“Ставшая традиционной встреча лидеров сферы ИКТ была эффективной площадкой для консолидации. Заинтересованные стороны Комитета военной промышленности, СНБ, Министерства финансов, Союза предприятий военной промышленности и других структур провели многопрофильные обсуждения. Основными акцентами были структурные роли военной промышленности, надлежащая организация закупок сферы, стимулирующие основы научно-исследовательских работ”, - отметил исполнительный директор СППТ, Карен Варданян.

Союз предприятий передовых технологий Армении осуществляет формат “Встреча лидеров ИКТ” два раза в год, начиная с 2007 года. Встреча-форум - уникальная платформа, которая позволяет посредством интерактивного диалога в неформальной среде выявить отраслевые проблемы, разработать стратегии, обеспечивающие решения.