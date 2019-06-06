Температура воздуха в Армении выше нормы на 7 - 10 градусов

В Армении 7-го и 8-го июня температура воздуха постепенно понизится на 4-5 градусов. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

“Температура снизится и уже перейдет на более или менее нормальный для июня тепловой фон. В значительной части районов в вечерние часы будут также кратковременные дожди с грозами. На данный момент температура воздуха в республике выше нормы на 7-10 градусов”, - отметил Гагик Суренян.