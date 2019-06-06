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Европейские индексы - 05-06-19


МОСКВА, 6 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 5 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.08% и составил 11980.81 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.45% и составил 5292.00 пункта, британский FTSE вырос на 0.08% и составил 7220.22 пункта, а российский RTSI снизился на 0.32% и составил 1303.35 пункта.




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