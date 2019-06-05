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Армянскими полицейскими задержан 53-летний мужчина, который разыскивался польскими правоохранительными органами


В рамках профилактической операции «Розыск-2019» сотрудники Главного управления уголовного розыска совместно с коллегами из Центрального отдела Полиции РА в ходе реализации оперативных данных 3 июня в 14.30 на улице Анрапетутян в Ереване задержали 53-летнего Самвела Г., который с 16 декабря 2008 года разыскивался НЦБ Интерпола Польши по обвинениям по частям 1 статей 270, 286, 294 (Мошенничество, подделка). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении.




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