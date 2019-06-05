За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 63 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 4 и 5 июня сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 63 случая преступлений, из них 6 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 17 случаев причинения телесных повреждений, 12 случаев мошенничества, 7 случаев кражи личного имущества, по 3 случая незаконной вырубки деревьев и побоев, по 2 случая изнасилования или попытки изнасилования и взяточничества, по 1 случаю похищения человека, квартирной кражи, присвоения или растраты, уклонения от уплаты налогов, злоупотребления должностными полномочиями, применения насилия в отношении представителя власти, подготовки убийства государственного, политического или общественного деятеля, самоуправства, полового сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, незаконного завладения транспортным средством без цели хищения и ложного сообщения об акте терроризма.

За данный период найдены 9 лиц, находящихся в розыске, еще 3 с явкой с повинной обратились в Полицию, найдены 2 лица, пропавших без вести. Из ранее совершенных преступлений раскрыто 4 случая кражи личного имущества, по 1 случаю причинения телесных повреждений и квартирной кражи.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 14 ДТП: 16 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.