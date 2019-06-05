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Президент Армении с супругой присутствовал на посвященном 30-летию проекта “Рок помогает Армении” вечере


Президент Республики Армения Армен Саркисян с супругой Нунэ Саркисян 5 июня в концертном зале “Арам Хачатрян” присутствовал на посвященном 30-летию проекта “Рок помогает Армении” вечере, организованном медиакомпанией “Медиамакс” и организацией DoSomething (Австралия). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении.




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