Страница фальсификаций на выборах в Армении необратимо закрыта: Пашинян

Премьер-министр Армении, член правления партии “Гражданский договор” Никол Пашинян призывает избирателей принять активное участие в выборах мэра Абовяна и восстановить власть народа в стране. Как сообщает Арменпресс, об этом Пашинян сказал в ходе предвыборного шествия в Абовяне в поддержку кандидата в мэры Григора Гуляна.

Премьер-министр выразил надежду, что избиратели Абовяна примут максимальное активное участие в выборах и сделают все возможное для установления свободы, закона и демократии, но самое главное - ради победы гражданина.

«Страница фальсификаций на выборах в Армении необратимо закрыта. Я думаю, мы все знаем, что только и только вы решаете, кто будет мэром, главой общины, депутатом, премьер-министром в Республике Армения. Мы должны превратить каждые выборы в органы местного самоуправления и общегосударственные выборы в праздник восстановления народной власти. 9 июня идите на избирательные участки и восстановите свою власть в Абовяне и Армении. Хозяином власти в Республике Армения является народ, граждане Республики Армения», - заключил Пашинян.

Выборы мэра Абовяна состоятся 9 июня.