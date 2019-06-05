Состоялась встреча глав МИД Армении и Греции

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 4 июня в Афинах провел встречу с главой МИД Греции Йоргосом Катругалосом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Зограб Мнацаканян и Йоргос Катругалос обменялись мнениями по ряду вопросов двусторонней повестки. Министры иностранных дел подтвердили обоюдную приверженность укреплению традиционных связей и сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Министры иностранных дел Мнацаканян и Катругалос с удовлетворением подчеркнули, что новая трехсторонняя платформа Армения-Греция-Кипр открывает новые перспективы для эффективного развития и углубления отношений в политической, экономической, культурной и образовательной сферах.

Коснувшись сотрудничества Армения-ЕС, Зограб Мнацаканян отметил важность Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве как прочной правовой основы для сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах со структурами и государствами-членами ЕС. Собеседники обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в рамках различных форматов интеграции, чтобы наилучшим образом использовать предоставляемые этими форматами возможности.

Главы МИД Армении и Греции затронули ряд международных и региональных вопросов.