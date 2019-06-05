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Состоялся 12-й фестиваль музыкальных школ и школ искусств


В рамках проходившего в 10 номинациях 12-го фестиваля музыкальных школ и школ искусств, на протяжении 10-и дней юные музыканты представляли свой музыкальный талант.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, в этом году в 12-м фестивале приняли участие более чем 1000 детей из муниципальных музыкальных школ и школ искусств. Фестиваль проходил в 10 номинациях - фортепиано, струнные, ударные, духовые инструменты, национальные инструменты, вокал, ансамбль классической музыки, диктанты по сольфеджио и музыкальная литература.

18-го июня лучшие участники фестиваля во время финального гала-концерта будут награждены мэрией Еревана.




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