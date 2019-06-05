Премьер-министр Армении принял председателя ВАБС Перча Седракяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял председателя Всеобщего армянского благотворительного союза (ВАБС) Перча Седракяна, председателя армянского офиса ВАБС Вазгена Якубяна и исполнительного директора армянского офиса ВАБС Далар Казанджян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, глава правительства высоко оценил деятельность ВАБС по содействию духовному, образовательному и культурному развитию армянского народа и выразил готовность поддержать инициативы и проекты, осуществляемые в Армении и диаспоре для сохранения армянской идентичности.

Перч Седракян отметил, что в диаспоре с большим воодушевлением воспринимают происходящие на родине позитивные изменения, в том числе экономические изменения в Армении и тенденции в сфере туризма. Председатель ВАБС подчеркнул, что реализуемые при поддержке союза программы направлены на укрепление связей с родиной и решение проблем диаспоры. По его словам, их цель - сделать программы ВАБС созвучными программам правительства, что будет способствовать обеспечению их эффективности.

В ходе встречи собеседники обсудили текущие программы ВАБС в различных отраслях, в частности, в образовательной, научной, туристической, социальной сферах, а также предстоящие инициативы.

Никол Пашинян и Перч Седракян также обменялись мнениями о консолидации диаспоры вокруг национальных целей, сохранении армянской идентичности и других вопросах.