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Россия прилагает все усилия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта: Захарова


Россия прилагает все усилия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, отвечая на вопрос журналиста о недавней эскалации на линии соприкосновения.

«Мы делаем все для того, чтобы вести дело к урегулированию многолетнего, затяжного кризиса», - сказала Мария Захарова.




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