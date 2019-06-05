Россия прилагает все усилия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта: Захарова

Россия прилагает все усилия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, отвечая на вопрос журналиста о недавней эскалации на линии соприкосновения.

«Мы делаем все для того, чтобы вести дело к урегулированию многолетнего, затяжного кризиса», - сказала Мария Захарова.