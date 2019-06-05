Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравления главам и лидерам ряда стран по случаю священного мусульманского праздника Ид-аль-Фитр.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в частности, Пашинян направил поздравления и добрые пожелания султану Султаната Оман, королю Иорданского Хашимитского Королевства, королю Королевства Бахрейн, королю Королевства Марокко, эмиру Государства Катар, президенту Республики Тунис, президенту и премьер-министру Объединенных Арабских Эмиратов, эмиру и премьер-министру Государства Кувейт, наследному принцу Королевства Саудовской Аравии, президенту Арабской Республики Египет, президенту Сирийской Арабской Республики, премьер-министру Ливанской Республики, премьер-министру Республики Ирак.