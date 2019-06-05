Время в Ереване: 11:07:36,   5 Июнь

Никол Пашинян направил поздравления главам и лидерам ряда стран по случаю священного мусульманского праздника  Ид-аль-Фитр


Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравления главам и лидерам ряда стран по случаю священного мусульманского праздника  Ид-аль-Фитр.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в частности, Пашинян направил поздравления и добрые пожелания султану Султаната Оман, королю Иорданского Хашимитского Королевства, королю Королевства Бахрейн, королю Королевства Марокко, эмиру Государства Катар, президенту Республики Тунис, президенту и премьер-министру Объединенных Арабских Эмиратов, эмиру и премьер-министру Государства Кувейт, наследному принцу Королевства Саудовской Аравии, президенту Арабской Республики Египет, президенту Сирийской Арабской Республики, премьер-министру Ливанской Республики, премьер-министру Республики Ирак.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации