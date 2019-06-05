Азиатские индексы - 05-06-19
ТОКИО, 5 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 июня на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.80% и составил 20776.10 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 2.07% и составил 1530.08 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.03% и составил 2861.42 пункта, а HANG SENG вырос на 0.50% и составил 26895.44 пункта.
- 18:12 Россия прилагает все усилия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта: Захарова
- 18:12 Никол Пашинян направил поздравления главам и лидерам ряда стран по случаю священного мусульманского праздника Ид-аль-Фитр
- 18:07 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-06-19
- 18:06 Азиатские индексы - 05-06-19
- 18:03 Австралийские ученые предсказали скорую гибель цивилизации
- 17:58 Лидеры 16 стран почтили память погибших при высадке союзников в Нормандии
- 17:44 Президент Республики Армения принял представителей Демократической партии Армении
- 17:30 В Эрмитаже покажут созданные с помощью искусственного интеллекта экспонаты
- 17:29 Вся сумма от переиздания песни Smoke on the Water группы Deep Purple будет передана музыкальной школе Гюмри
- 17:15 Больше 100 человек погибли при подавлении протестов в Судане
- 17:04 В Китае начались клинические испытания первой в мире вакцины против норовируса
- 16:58 Reuters: ВВС Индии начали операцию по спуску тел погибших в Гималаях альпинистов
- 16:52 Инспекционный орган проведет экспертизу относительно протекающих в Капане кислотных рек
- 16:41 Никол Пашинян поздравил премьер-министра Дании с Днем Конституции
- 16:25 В Армении впервые проведена инвентаризация заброшенных хранилищ и отходов
- 16:24 Volkswagen инвестирует 4 млрд евро в цифровизацию
- 16:22 СМИ: Samsung Electronics сокращает производство смартфонов в Китае
- 16:04 В случае доказательства вины любое лицо должно быть наказано: Осипян прокомментировал арест Гегама Петросяна
- 15:53 МИД ФРГ подтвердил получение ноты Греции о репарациях
- 15:48 Иран решительно ответит в случае необходимости, заявил Роухани
- 15:45 Артур Ванецяну известно, какие материалы исчезли из СНБ
- 15:43 Ален Делон в 83 года записал новую песню
- 15:33 Мобильная компания Греции поставила рекорд передачи данных со скоростью выше 100 Гбит/с
- 15:23 СНБ вернула в госбюджет сэкономленные на ее расходах на содержание 472 млн 510 тысяч драмов
- 15:15 Посол Назарян принял участие в литургиипосвященной святому Давиду, отслуженной вЛуке
- 15:08 При содействии омбудсмена в таможенной службе решена проблема бизнесмена
- 15:06 Автор искусственной пальмы в центре Варшавы в знак протеста заменила железные ветки живыми
- 14:55 Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии
- 14:50 Армен Саркисян принял делегацию Азиатского банка развития
- 14:38 Sky: имя нового премьер-министра Великобритании станет известно не позднее 28 июля
- 14:22 Никол Пашинян коснулся спекуляций относительно переговорного процесса по вопросу Арцаха
- 14:20 В США заявили, что у ФБР есть база данных для распознавания лиц
- 14:15 ЦБ Армении обсуждает с правительством вопрос увеличения в областях субсидирования ипотечных кредитов для семей с детьми
- 14:13 Си Цзиньпин прибыл в Москву с госвизитом
- 13:53 Следственный комитет получил предварительное заключение экспертизы по месторождению Амулсара
13:31, 03.06.2019
Просмотрели 3191 раз Учения НАТО Saber Guardian 2019 начались в Румынии
12:06, 03.06.2019
Просмотрели 2636 раз Помпео заявил о готовности США заключить с Ираном новое ядерное соглашение
13:07, 03.06.2019
Просмотрели 2277 раз Глава британского МИД заявил, что Лондон привык к неожиданностям со стороны Трампа
13:41, 03.06.2019
Просмотрели 1924 раз СМИ: консервативный блок ХДС/ХСС не исключает распада правящей в Германии коалиции
13:00, 02.06.2019
Просмотрели 1871 раз Президент Арцаха посмертно наградил Сипана Мелконяна медалью "За боевые заслуги"