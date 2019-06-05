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Азиатские индексы - 05-06-19


ТОКИО, 5 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.80% и составил 20776.10 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 2.07% и составил 1530.08 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.03% и составил 2861.42 пункта, а HANG SENG вырос на 0.50% и составил 26895.44 пункта.




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