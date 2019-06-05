Австралийские ученые предсказали скорую гибель цивилизации

Австралийские эксперты из аналитического центра Breakthrough - National Centre for Climate Restorationопубликовали доклад, в котором пришли к выводу, что из-за изменений климата человеческая цивилизация может погибнуть уже к 2050 году.

По словам одного из авторов, глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, является наиболее серьезной угрозой для жизни на Земле после ядерной войны.

Так, если правительства во всем мире откажутся от поиска альтернативных источников энергии, уже к 2030 году выбросы углекислого газа от сжигания ископаемого топлива могут достичь максимальных значений, говорится в тексте,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно этому сценарию, к 2050 году средняя температура воздуха поднимется на три градуса по Цельсию.

Это приведет к усиленному разрушению ледового покрова, серьезной засухе и гибели деревьев в дождевых лесах Амазонии. В мире постоянно будут происходить наводнения и лесные пожары. Погибнут целые экосистемы, почти треть Земли превратится в пустыню.

Изменение климата также вызовет серьезные вооруженные конфликты за ресурсы. Количество климатических беженцев может превысить миллиард человек.

Все это приведет к "откровенному хаосу" и "гибели человеческой цивилизации в том виде, в котором мы ее понимаем".