Лидеры 16 стран почтили память погибших при высадке союзников в Нормандии

Королева Великобритании Елизавета Вторая, премьер Тереза Мэй и главы 15 государств принимают в среду участие в мероприятиях, посвященных 75-летию высадки англо-американских войск в Нормандии.

В Порсмут, где проходит церемония, прибыли президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, а также премьеры Австралии, Бельгии, Канады, Чехии, Дании, Греции, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Новой Зеландии, Польши и Словакии. Организаторы сообщили о том, что на церемонию приехали 300 ветеранов-участников операции 1944 года, всем им более 90 лет. У морского музея в центре города развернута временная сцена, оборудованы ряды с несколькими сотнями кресел,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Страны-участницы празднований сделали совместное заявление, в котором подчеркивается важность того, чтобы "невообразимый ужас Второй мировой войны никогда не повторился".

"Мы вместе будем добиваться того, чтобы все мировые проблемы решались мирно", - говорится в заявлении, подписанном лидерами 16 стран.