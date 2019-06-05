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Президент Республики Армения принял представителей Демократической партии Армении


Президент Республики Армения Армен Саркисян принял представителей Демократической партии Армении во главе с лидером партии Арамом Саркисяном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, в ходе встречи, состоявшейся по инициативе Демократической партии Армении, собеседники обменялись мнениями по вопросам, связанным с внутренней и внешней политикой Армении, затронули деятельность института президента в парламентских республиках.

Президент, в частности, заявил, что готов встретиться с представителями различных политических сил, чтобы выслушать их мнения по важным вопросам развития страны.

По просьбе гостей президент также коснулся ряда инициатив президента, а также предстоящего «Armenian Summit of Mind» в Дилижане.




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