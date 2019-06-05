В Эрмитаже покажут созданные с помощью искусственного интеллекта экспонаты

Выставка произведений современных художников из разных стран "Искусственный интеллект и диалог культур", посвященная художественным возможностям искусственного интеллекта, откроется в четверг, 6 июня,, в Главном штабе Эрмитажа в рамках Петербургского международного экономического форума.

Как сообщает пресс-служба инициатора события - Российского фонда прямых инвестиций, первая в России выставка, посвященная роли искусственного интеллекта в современном искусстве, соберет работы художников из США, Европы, Ближнего Востока, Азии и России,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Организаторы выставки отмечают, что современное искусство, основанное на технологиях искусственного интеллекта, получило признание после продажи картины "Портрет Эдмонда Белами", созданной французской арт-группой Obvious, на аукционе Christie's в 2018 году за $432,5 тыс.

На выставке в Эрмитаже будут представлены три портрета из "Серии портретов вымышленной семьи Белами", а также произведения других мировых звезд этого направления в искусстве.

Большинство работ, вошедших в экспозицию, являются результатом обработки обширных баз данных с помощью технологий искусственного интеллекта.