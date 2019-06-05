Вся сумма от переиздания песни Smoke on the Water группы Deep Purple будет передана музыкальной школе Гюмри

Легендарные музыканты вокалист группы Deep Purple Иэн Гиллан и гитарист Black Sabbath Тони Айомми, а также основатель проекта Rock Aid Armenia Джон Дин прибыли в Армению для участия в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию благотворительного проекта Rock Aid Armenia.

Как сообщает Арменпресс, Иэн Гиллан отметил, что проект Rock Aid Armenia для него является довольно личным.

«Я снова здесь. Этот проект является для меня очень личным опытом, когда мы давали концерт в Спортивно-концертном комплексе в 1990-х годах, когда мы узнали о трагическом землетрясении в Спитаке, на нас это сильно повлияло. Было много шокирующих фотографий этой трагедии, и я помню фотографию, на которой старая женщина держала в руках фотографию 28 членов своей семьи, из которых выжила только она. Я разговаривал с мэром Спитака, который рассказал мне, что в его городе замолчала музыка - ее нет ни на радио, ни в церкви, даже птицы не пели», - говорит Гиллан.

По словам Гиллана, они решили, что музыка будет лучшим способом возродить зону бедствия, так и произошло. Легендарный вокалист присоединился к восстановлению музыкальной школы Гюмри, и его музыка сыграла очень важную роль в процессе восстановления.

«Вот почему я участвую в этом проекте, и это большая честь для меня», - сказал Гиллан.

Основатель Rock Aid Armenia Джон Дин поблагодарил Иэна и Тони за то, что эти две легенды продолжают поддерживать проект в течение 30 лет и приезжают в Армению, чтобы своими глазами увидеть, чем могут помочь.

«Надо констатировать, что они оба не пожалели усилий для восстановления музыкальной школы Гюмри. По случаю 30-летия благотворительной программы Rock Aid Armenia будет организовано мероприятие, все билеты уже проданы. Это показывает, насколько важна эта программа. В следующем месяце мы запустим новый сайт, на котором будут размещены диски и видеоклипы, которые никогда ранее не публиковались. Песня World Smoke on the Water будет переиздана, и все доходы будут направлены в школу Гюмри. Мы также выпустим новый альбом, который представляет собой не рок-музыку, а армянскую музыку », - сказал Дин.

Он отметил, что совместно с Вааном Арцруни и Асмик Багдасарян будет выпущен альбом армянской духовной музыки V века под названием «Маштоц», а вся выручка будет перечислена в фонд школы.

«В 2013 году, когда мы впервые поехали в Матенадаран, чтобы послушать эту музыку, мы решили выяснить, кто был автором музыки, потому что там была сконцентрирована лучшая армянская музыка. Я должен призвать всех армян мира приобрести этот диск, поскольку весь доход будет направлен в музыкальную школу, чтобы школа могла купить музыкальные инструменты», - заключил Дин.

Гитарист Black Sabbath Тони Айомми сказал, что он участвует в этой программе всего 10 лет и впервые приехал в Армению.

«Я с нетерпением жду возможности увидеть эту школу своими глазами. Мы продолжим продвигать этот проект настолько, насколько сможем», - подчеркнул Айомми.

Основатель Rock Aid Armenia Джон Дин 30 лет назад инициировал благотворительную программу в поддержку жертв Спитакского землетрясения.