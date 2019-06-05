Спикер НС Армении принял участие в четвертом Саммите глав парламентов государств Центральной и Восточной Европы

В Варшаве 5 июня стартовал 4-й Саммит глав парламентов государств Центральной и Восточной Европы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, этот формат в последние несколько лет – избранная парламентом Польши своеобразная площадка для реагирования на вставшие перед Европой вызовы, а также обсуждения представляющих взаимный интерес вопросов.

По совместному приглашению руководителей Сейма и Сената Польши Марека Кухциньского и Станислава Карчевского на Саммит были приглашены главы парламентов, депутаты и авторитетные ученые региона – для обсуждения вопросов общей истории и современных вызовов.

В своем выступлении коснувшийся общих исторических событий региона Центральной и Восточной Европы и, в частности, примера демократизации Армении, А.Мирзоян призвал партнеров: “Пора увидеть реальную картину, пора прекратить не оправдавшую себя, неэффективную практику тратить наше ценное время и усилия, и вместо нагнетания новых конфликтов, создания новых преград и разделительных линий действительно настало время, уважаемые коллеги, объединиться и направить все наши усилия на противостояние общим вызовам, укрепляя демократию и обеспечивая мир, поощряя образование и улучшая условия жизни людей”.

Спикеры обратились на Саммите также к вопросам глобализации, национальной идентичности и сложившейся геополитической ситуации вокруг будущего Центральной и Восточной Европы.