Инспекционный орган проведет экспертизу относительно протекающих в Капане кислотных рек

Для выяснения состава кислотных рек, протекающихпо дворам зданий в разных кварталах города Капан, инспекционный орган охраны природы и недр взял пробы. Как передаетАрменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал министр окружающей среды Армении, Эрик Григорян.

“Невооруженным глазом даже видно, что это загрязненныеводы из покинутых территорий хранилищ отходов”, - отметил Григорян.

По его словам, сейчас государство должно осуществлять рекультивационные работы (совокупность работ, осуществляемых с целью восстановления нарушенных территорий и приведения земельных территорий в безвредное состояние) и параллельно там будут проведены определенные геологические исследования.