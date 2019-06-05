В Армении впервые проведена инвентаризация заброшенных хранилищ и отходов

В Армении впервые создана информационная база 44 заброшенных, бесхозных территорий и 5 закрытых хранилищ отходов.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал министр окружающей среды Армении, Эрик Григорян. По его словам, в 2018 году впервые в истории Армении была проведена инвентаризация заброшенных хранилищ и отходов.

“Инвентаризация послужила основой для того, чтобы мы обратились в ЕС для еще одной грантовой программы.

В рамках предварительного соглашения со структурой будет предоставлен грант в размере 5 млн евро для осуществления работпо физической рекультивации бассейна озера Севан (совокупность работ, осуществляемых с целью восстановления нарушенных территорий и приведения земельных территорий в безвредное состояние)”, - подчеркнул министр.

Григорян подчеркнул, что параллельно с проведением физической рекультивации разрабатывается также и порядок биологической рекультивации.

“Разрабатывается также изменение порядка расчета сумм, необходимых для рекультивации. Ранее для хранилищ отходов выдавалась предоплата, что не отражало тот суммарный объем, в котором была нужда. В этом плане проделана очень большая работа”, - сказал министр.

Говоря о хранилищах действующих организаций, он отметил, что в сфере будут осуществлены регулирования. Григорян подчеркнул, что проблема рекультивации всегда находится в центре внимания министерства.