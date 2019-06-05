В случае доказательства вины любое лицо должно быть наказано: Осипян прокомментировал арест Гегама Петросяна

На начальника Полиции РА, Валерия Осипяна задержанный по подозрению в умышленном лишении жизни 1 марта 2008 годаЗакараОваннисяна с применением огнестрельного оружия, по состоянию на 1 марта 2008 г. занимавший должность начальника штаба, заместитель командующего войсками Полиции РА, Гегам Петросян во время его службы производил положительное впечатление. Как передает Арменпресс, об этом Осипян сказал 5 июня в беседе с журналистами в Национальном собрании.

“Этот арестованныйчеловек, производил на меня положительное впечатление, добросовестно выполнял свои функции. Но если этот поступок будет обоснован, однозначно любой человек должен ответить”, - сказал Осипян.

В рамках уголовного дела, расследуемого в Специальной следственной службе РА относительно событий, имевших место в Ереване в период с 1 по 2 марта 2008 года, 4 июня по подозрению в умышленном лишении жизни ЗакараОваннисяна с применением огнестрельного оружия, в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 104 Уголовного кодекса РА, был задержан заместитель командующего войсками полиции РА по положению на 1 марта 2008 годаГегам Петросян.