МИД ФРГ подтвердил получение ноты Греции о репарациях

МИД Германии подтверждает получение вербальной ноты со стороны Греции с призывом начать переговоры об урегулировании вопроса выплат военных репараций и компенсаций за ущерб, нанесенный Греции в годы Первой и Второй мировых войн. Об этом заявил в среду на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

"Я могу вам подтвердить, что вчера мы получили вербальную ноту. В настоящее время мы изучаем ее содержание", - сказал он. "В нашей принципиальной позиции по этому вопросу ничего не изменилось", - добавил Бройль. "Разумеется, мы выступаем за диалог с Грецией", - отметил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"На наш взгляд, вопрос юридически и политически полностью урегулирован", - сказал Бройль.