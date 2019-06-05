Посол Назарян принял участие в литургиипосвященной святому Давиду, отслуженной вЛуке

Итальянский город Лука 3 июня почтил день армянского Святого Давино (или Давида). В церкви Микелебыла отслужена литургия и состоялсяконцерт.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе литургии, в которой приняли участие Патриарший легат в Западной Европе,архиепископХажакПарсамян, мэр Луки, епископ, многочисленные местные жители, гости и туристы с приветственной речью выступил посол РА в Святом Престоле, Карен Назарян. В своей речи посол Назарян отметил важность всенародного празднества, посвященного памяти паломника армянского происхождения начала XI века и обязательства местных духовных отцов и административных ответственных лиц передать его и последующим поколениям.

Посол РА в своей речи отметил важность общечеловеческих культурных и духовных связей двух народов, которые сегодня, в значительной степени,отражаются как в армяно-ватиканских межгосударственных связях, так и на процессах еще большего расширения отношений Армении с европейскими странами.

Во время пребывания в ЛукепослаНазаряна и архиепископа Парсамяна приняли префект Леопольдо Фалько, президент штата Лука Менезини и мэр АлессандроТамбелини.

Справка: упоминание о святом Давино (или Давиде) есть также и в труде “Азгапатум”армянского патриарха Константинополя - архиепископаМагакияОрманяна. Оно о том, что Давид, родом из Армении, отправившись на паломничество в Иерусалим, Рим и Испания, окончательно утвердился в городе Лука, приобрел славу аскетичного отшельника и чудотворца, постоянно помогал местным и всем нуждающимся. Он скончался 3 июня 1050 года, а спустя век, Римский Папа причислил Давида к лику святых католической церкви. Сегодня могила армянского святого, как небесного защитника города, с большой честью охраняется в Лукеи он признается одним из блаженных армян.