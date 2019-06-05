При содействии омбудсмена в таможенной службе решена проблема бизнесмена

Предприниматель попросил содействия омбудсмена в решении проблемы, возникшей в таможенной службе КГД. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата омбудсмена Армении, по информации лица, представившего жалобу, им из Турции в Армению были импортировани товары, декларированы и были осуществлены соответствующие платежи, однако сотрудники таможенной службы Комитета по госдоходам при осмотре ввезенного товара обнаружили товар, который не был указан в декларации.

По словам предпринимателя, он предложил составить протокол, произвести переоформление и передать товар ему, однако со стороны органов таможенной службы переоформление не осуществлялось, и товар на протяжении нескольких дней не был передан предпринимателю.

По утверждению гражданина, за каждый день нахождения товара на таможенном складе причиняется материальный ущерб.

В рамках инициированного защитником производства предприниматель представил новую товарную декларацию с точными данными, и задекларированные товары были предоставленыему.