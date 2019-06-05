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Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии


Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Independent.

Трампа, прилетевшего в Портсмут на вертолете, сопровождает его супруга Мелания.

Всего на мероприятиях будут присутствовать лидеры 15 стран, включая премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, канцлера ФРГ Ангелу Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьеров Австралии и Канады Скотта Моррисона и Джастина Трюдо.

Кроме них, церемонию почтит свои присутствием королева Великобритании Елизавета II, которая попрощается с Трампом.

В мероприятии примут участие около 300 ветеранов Второй мировой войны. Состоится воздушный парад, в котором будут задействованы 24 старых и новых самолета.

Затем Трамп завершит свой трехдневный визит в Великобританию и направится в Ирландию и Францию.

 

 




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