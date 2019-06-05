Армен Саркисян принял делегацию Азиатского банка развития

Президент Республики Армения, Армен Саркисян принял делегацию, возглавляемую вице-президентом Азиатского банка развития (АБР) Ченом Шихином. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, приветствуя гостей, Армен Саркисян сказал: “Как президент Армении и как человек, который прекрасно понимает ценность международного сотрудничества, хочу поблагодарить банк за все то, что он сделал за эти годы. Президент Армении призвал представителей банка расширить программы в Армении.

Президент Армен Саркисян с удовлетворением констатировал, что Армения и Азиатский банк развития являются хорошими партнерами.В течение предыдущих лет при активном участии банка в общественном и частном секторах было реализовано множество жизненно важных программ.

Отмечая, что это его первый визит в Армению и регион в целом, вице-президент Азиатского банка развития сообщил, что он присутствовал на Астанинском экономическом форуме и очень впечатлен интересным выступлением президента Саркисяна. “ Ваши слова вдохновили всех присутствующих”, - подчеркнул он. “ Вы говорили о глобализации, о 21-м веке, коснулись самого важного - человеческого капитала, искусственного интеллекта и будущего, отметили, что технологии сильно изменятся. В АБР было много обсуждений о том, какими будут технологии в будущем”.

Президент Саркисян сказал, что в рамках президентских инициатив намерен предпринять ряд программ, направленных на будущее страны, целью которых является стимулирование развития образования, науки, новых технологий, искусственного интеллекта.

Армен Саркисян говорил также об идее превращения Армении в региональный финансовый центр. Собеседники обменялись мнениями о возможном участии Азиатского банка развития в реализации этих программ.