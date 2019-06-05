Никол Пашинян коснулся спекуляций относительно переговорного процесса по вопросу Арцаха

Премьер-министр Армении, Никол Пашинян в беседе с журналистами в Национальном собрании коснулся спекуляций относительно переговорного процесса по Арцахскому вопросу. Как передает Арменпресс, говоря о заявлениях о заговорщиках, неоднократно сделанных им, Пашинян отметил, что эта проблема возникла после встреч с военно-политическими руководством Армении и Арцаха.

“Я несколько раз встречался с военно-политическим руководством Нагорного Карабаха и военно-политическим руководством Армении, и представлял им свое видение решения Арцахского вопроса, и интересовался, согласны ли они с выдвинутым мной видением, или нет. Выяснялось, что с этим все согласны. И когда после этого присутствующие за этим столом люди начинают говорить, что это правительство продает земли, у меня возникает вопрос: с этим ли человеком я сидел, в условиях секретности говорил, в каких условиях мы должны идти вперед, если этот человек выходит, и говорит своему помощнику напиши вФейсбуке, что Пашинян продает земли, для чего это делается. Я передал властям Арцаха документы относительно переговорного процесса по вопросу Нагорного Карабаха. Они до этого не знали, как велись переговоры”, - сказал премьер-министр.