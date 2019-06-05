ЦБ Армении обсуждает с правительством вопрос увеличения в областях субсидирования ипотечных кредитов для семей с детьми

Центральный банк Армении обсуждает с правительством возможность увеличения в регионах субсидирования процентных ставок по ипотечному кредиту для семей с детьми. Как передает Арменпресс, об этом сказал председатель ЦБ, Артур Джавадян, отвечая на вопрос депутата от фракции “Просвещенная Армения”, Мане Тандилян о том, рассматриваются ли новые ипотечные программы.

“Рассматривается несколько новых ипотечных программ, и несколько изменений в настоящее время находятся в обращении в правительстве. Недавно обсуждалось увеличение субсидий в областях для имеющих детей. Вопрос находится в стадии обсуждения, это касается как кредитов, предоставляемых посредством национальной ипотечной компании, так и программы “Доступное жилье молодым специалистам”, - сказал Джавадян.

Он сообщил, что предлагает увеличить субсидирование от пол процента до процента. Председатель ЦБ отметил, что рассматривают это как социальную программу, чтобы государство больше субсидировало бы имеющих много детей.