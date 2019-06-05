Си Цзиньпин прибыл в Москву с госвизитом

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Самолет лидера приземлился в столичном аэропорту "Внуково-2" в 12.00 мск. У трапа гостя встречали министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, посол КНР в России Ли Хуэй, посол России в Китае Андрей Денисов, директор Департамента госпротокола МИД РФ Игорь Богдашев.

Китайского лидера приветствовал почетный караул, который исполнил гимны двух стран. Визит, который продлится с 5 по 7 июня, стал первым после избрания Си Цзиньпина на должность председателя КНР в марте прошлого года.

В программе визита предусмотрена встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой стороны обсудят вопросы энергетики, совместный проект широкофюзеляжного самолета и тяжелого вертолета, состояние торгово-финансовых экономических отношений, космос и инфраструктуру. Среди более широких тем - сопряжение строительства Евразийского экономического союза с китайской инициативой "Один пояс, один путь" и ситуация на Корейском полуострове. В ходе визита стороны подпишут порядка 30 документов, а также заявление об укреплении стратегической стабильности.

Си Цзиньпин также примет участие в работе Санкт-Петербургского международного экономического форума в качестве почетного гостя и выступит на пленарной сессии.