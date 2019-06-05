Следственный комитет получил предварительное заключение экспертизы по месторождению Амулсара

Следственный комитет Армении 31 мая получил предварительное заключение комплексной экспертизы по оценке воздействия на водные ресурсы и геологию Амулсарского месторождения.

Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, заключение состоит из 150 страниц и на данный момент находится на стадии перевода.

Заключение комплексной экспертизы будет полностью передано Следственному комитету Армении в срок, установленный договором.

Для экспертизы по уголовному делу, находящемуся в производстве Следственного комитета РА, правительство РА заключило договор с Международной аккредитованной компанией Earthlink&AdvancedResourcesDevelopment (ELARD).Компания вовлечена в процесс проведения комплексной экологической, геологической, гидрологической, геофизической, материаловедческой, почвоведческой, химической, технологической, строительно-технической и экономической экспертизы, назначенной по уголовному делу, связанному с эксплуатацией Амулсарского месторождения.