Никол Пашинян считает выдвижение президентом РА Ваге Григоряна на пост члена КС устранением несправедливости

Премьер-министр Армении, Никол Пашинян считает выдвижение Ваге Григоряна на вакантную должность члена Конституционного суда устранением несправедливости. Как передаетАрменпресс, об этом Пашинян сказал 5 июня в беседе с журналистами в Национальном собрании, комментируя замечание о том, что парламентское большинство, представляющее их власть, ранее отказало другим кандидатам, выдвинутым президентом.

“Ваге Григорян получил статус кандидата в члены Конституционного суда по решению президента Республики еще в 2018 году. Осенью, когда в парламенте было совсем другое большинство. И большинство этого парламента по прямому политическому капризу отказало кандидату, выдвинутому президентом Республики. То есть, до того, как стать кандидатом, приемлемым для блока “Мой шаг”, Ваге Григорян был представлен Национальному собранию предыдущего созыва президентом Республики в результате победы в объявленном им конкурсе. И, по сути, сложилась ситуация, когда предыдущее парламентское большинство, по вашей логике, отказало кандидату в президенты Республики. И, думаю, президент республики руководствовался той логикой, что эта несправедливость должна быть устранена”,- сказал премьер-министр.

Национальное Собрание РА отвергало также и кандидатуры Гора Ованнисяна и Артура Вагаршяна. Кандидатуру Ваге Григоряна Армен Сарксян31 мая выдвинул уже во второй раз.